Съветниците упълномощиха кмета на Цар Калоян да представлява Общината в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК

Общинските съветници упълномощиха кмета на Цар Калоян Дауд Аляовлу да представлява Общината в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК. Кметът обясни, че в Община Цар Калоян е получено писмо от областния управител на Разград Владимир Димитров в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – Разград. С поканата Общината е уведомена за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, като в дневния ред е приемане на препоръчителна вноска на държавата в бюджета за 2026 г. на Асоциацията. Според приложението към писмото членовете на общото събрание на Асоциацията приемат препоръчителната вноска да е в размер на 21 212,33 лв. Съветниците дадоха разрешение кметът да гласува по тази точка по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на общината.

Според правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, държавата в лицето на областния управител е с 35-процентно съотношение в общото събрание. Община Разград държи 36,29% от гласовете, Община Кубрат – 11,83%, Община Завет - 6,69%, Община Лозница – 6,40%, а Община Цар Калоян – 3,80%, се посочва в писмото от областната администрация.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Разград е насрочено за 30 септември в Заседателната зала на Областната администрация.