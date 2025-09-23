Заради паднал на пътното платно електрически стълб е ограничено движението в района на мездренското село Кален

Временно е ограничено движението в двете посоки по път III-103 Мездра – Роман, в района на с. Кален, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. За БТА от Областната дирекция на МВР обясниха, че причината е паднал на платното електрически стълб. Той е съборен от ударил се в него лек автомобил. Нанесени са само материални щети, няма ранени.

В момента движението се пренасочва през общинската пътна мрежа на селото и се регулира от "Пътна полиция". Чака се техника, която да изтегли стълба от платното.