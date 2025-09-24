Съветниците в Стамболово ще гласуват кандидатстване на Общината за безвъзмездно финансиране за реконструкцията на водопровода в с. Зимовина

Общинските съветници на Стамболово ще разгледат на днешното си заседание предложение, внесено от кмета Аднан Йълдъз, относно кандидатстване на администрацията пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Проектът е свързан с реконструкция на външен водопровод и вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина около 1,4 км в село Зимовина. Точката е в проекта за дневен ред на двадесет и осмото заседание на Общинския съвет, публикуван на сайта на Общината.

Друга от докладните се отнася до взимане на решение по депозирано в администрацията заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост в землището на село Жълти бряг.

Съветниците ще разгледат и молба за отпускане на еднократна парична помощ за оперативно лечение, подадена от жител на село Лясковец, тъй като сумата за интервенцията е непосилна за него. Според правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ по Общинската наредба, публикувани на сайта на Общината, в този случай размерът на еднократното подпомагане е до една и половина минимална работна заплата за страната.