Плантация с насаждения на растения от рода на конопа е открита край Плевен, съобщават от ГДБОП

Плантация с насаждения на растения от рода на конопа е открита в землището на плевенското село Ясен в хода на полицейска операция. Това съобщиха на своята официална страница във фейсбук от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

На място е установена площ от около 50 квадратни метра, снабдена с поливна система, стълба, торове, препарати и други приспособления, необходими за отглеждането на наподобяващите дървета канабисови насаждения от различни хибридни сортове. Растенията са със средна височина 2,50 м, дебелина на стеблото около 10 - 15 см, а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия. Взети са проби за лабораторно изследване. Зелената маса е унищожена, посочват в съобщението от ГДБОП.

Действията са проведени от ГДБОП съвместно със служители на районно управление при Областната дирекция на МВР в Плевен, под надзора на Районна прокуратура в града. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая се продължава.

От ГДБОП допълват, че разкритата в хода на полицейските действия плантация е свързана с разследването на дейността на престъпната група за разпространение на наркотици, петима от членовете на която бяха арестувани миналата седмица в Плевен.

Както БТА съобщи, на 17 септември в Плевен бяха задържани петима души, част от организирана престъпна група за разпространение на наркотици. И петимата бяха оставени за постоянно в ареста с определения на Окръжния съд в Плевен.