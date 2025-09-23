Интерактивна “Ескейп стая на колела” пристига в град Луковит утре, 24 септември, на паркинга зад Народно читалище „Съзнание 1895“. Това съобщават от общинската администрация.

Събитието е в рамките национална информационна инициатива за превенция на сексуалната и трудовата експлоатация, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

Иновативната ескейп стая поставя участниците в ролята на спасители на виртуален герой – жертва на експлоатация. Чрез интерактивни задачи и кодове те преживяват автентични сценарии, вдъхновени от реални истории на хора, пострадали от трафик. Играта цели да повиши чувствителността и ангажираността към проблема и да допринесе за превенцията, особено сред най-уязвимите.

Участници могат да бъдат младежи от 16 до 29 години.

БТА припомня, че интерактивната „Ескейп стая на колела“ (Escape Truck) пристигна за първи път в България. Инициативата на НКБТХ ще продължи до 9 октомври, включва 11 града в страната и общо 13 събития с фокус върху трафика на хора.