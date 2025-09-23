Подробно търсене

Безплатни прегледи за пациенти с поставени стентове или преживели инфаркт организират в болница „Пирогов“

Десислава Пеева
Безплатни прегледи за пациенти с поставени стентове или преживели инфаркт организират в болница „Пирогов“
Безплатни прегледи за пациенти с поставени стентове или преживели инфаркт организират в болница „Пирогов“
Снимка: Христо Касабов, БТА/Архив
София,  
23.09.2025 10:25
 (БТА)

Безплатни прегледи за пациенти с поставени стентове или преживели инфаркт организират в болница „Пирогов“. Това съобщиха от лечебното заведение. Прегледите ще бъдат на 28 септември. Инициативата е по повод Световния ден на сърцето - 29 септември.

Желаещите трябва да се запишат предварително на телефон: 0882000712, всеки работен делничен ден от 9:00 ч. до 15:00 ч. Пациентите задължително трябва да носят цялата медицинска документация, с която разполагат.

Прегледите ще бъдат водени от проф. Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология, д-р Димитър Валериев, завеждащ Отделението по кардиологична реанимация, заедно с техните екипи.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:01 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация