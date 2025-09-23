Националният хакатон „Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС“, организиран от БТА, ще се състои днес във Великотърновския университет

Националният хакатон „Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС“ ще се състои днес във Великотърновския университет. Организатор на събитието е Българската телеграфна агенция. В състезанието ще участват седем отбора от цялата страна. Това са отборите на Бургаския свободен университет, на Русенския университет, на Техническия университет в Габрово, Икономическия университет във Варна, Университета по хранителни технологии в Пловдив, Югозападния университет от Благоевград и Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий".

Участниците ще представят своята концепция за популяризиране на кохезионните политики на Европейския съюз. Заключителният хакатон е част от проекта на БТА "Европа на Балканите: Заедно чрез знание". Основната цел на проекта е да предостави обективна и изчерпателна информация, за да се даде точна цялостна картина на политиката на сближаване на Европейския съюз, включително Фонда за справедлив преход, съответната подкрепа по Плана за възстановяване на Европа или от инструмента за техническа поддръжка. Специален акцент е поставен върху образованието и уменията като двигател за развитието на регионите.

Събитието във Велико Търново ще се състои в Библиотечно-информационния център, в корпус номер 5 на университета. Журито ще бъде ръководено от Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, ще участват представители на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика, както и експерти от Изпълнителната агенция „Програма за образование“. В състава на журито ще бъдат и представители на домакините от Великотърновския университет. Гост ще е Нарине Назарян, генерален директор на Арменската информационна агенция „Арменпрес“.

В периода от ноември 2024 г. до септември 2025 г. БТА организира дискусии и събития в пресклубовете си в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и трансгранични конференции в Белград, Босилеград, Букурещ, Одрин, Скопие и Солун.