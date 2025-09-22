Подробно търсене

Жители на кв. "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на зам.-кмета Никола Лютов, блокираха движението по бул. "Цариградско шосе"

Йоана Христова
Движението на столичния булевард „Цариградско шосе“ и кръстовището при улица „Димитър Пешев“ е затворено от два протеста. Жители на квартал „Дружба“ протестират заради предстоящото спирането топлоподаването в района, а други от квартал „Горубляне“ протестират с искане на оставката на заместник-кмета по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.Снимка: Йоана Христова/БТА
София,  
22.09.2025 17:29
 (БТА)

Жители на столичния квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета на София по направление "Обществено строителство" Никола Лютов. Те блокираха движението по бул. "Цариградско шосе". В района има засилено полицейско присъствие.

Вместо Никола Лютов да продължи всички започнати в квартала от предишните управляващи проекти, той е решил да ги блокира, каза за БТА архитект Янита Тарабанова от инициативния комитет „Горубляне“. „На среща с него той ни каза, че няма да отделя никакви пари, докато е на власт“, обясни тя.

По думите ѝ жителите на квартала искат развитието на квартала да продължи. Сред исканията на протестиращите са довършване на канализацията в „Горубляне“, незабавно започване на процедурите по проектиране на булевардите в подробен устройствен план, изграждане на „Спортен парк Горубляне“, както и на „Детска площадка Шиндра“.

„Кметът блокира развитието на „Горубляне“, затова ние ще блокираме Цариградско шосе“, заяви Тарабанова. Ако исканията ни не бъдат уважени до следващата неделя, ще започнем ежедневно затваряне на бул. „Цариградско шосе“ всяка вечер, добави тя.

След като гражданите блокираха движението, част от тях пуснаха народна музика и играха хоро. Деца излязоха на празното "Цариградско шосе", като ритаха топка и караха велосипеди.

/ЛРМ/

