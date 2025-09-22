Перник отбеляза тържествено 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България

Денят на независимостта – 22 септември, беше отбелязан в Перник с възпоменателна церемония пред паметника на Кракра Пернишки. Там граждани и общественици поднесоха цветя и венци, а минути след това пред Двореца на културата се състоя ритуал по издигане на националното знаме.

Зам.-кметът Стефан Кръстев произнесе слово от името на кмета и подчерта, че на 22 септември 1908 година България е възстановила историческата справедливост и е заела достойното си място на политическата карта на Европа. Той добави, че независимостта на България е общо достояние, което принадлежи на всички нас. То е символ на гордост и държавничество, стремеж към онези, които са имали силите да определят пътя на страната ни. Този ден ни напомня, че когато сме единни, когато вярваме в силата на народа си и в бъдещето си, можем да преодоляваме всяко изпитание.

Областният управител Людмил Веселинов също отправи послание към присъстващите, наричайки независимостта в нашето време „силата да бъдеш конкурентен, знание да бъдеш смел и воля да не чакаш утре, а да действаш днес“.

„22 септември е денят, в който България доказа, че никой друг няма право да решава вместо нас. Това е денят, в който дързостта стана закон. Днес нашият дълг не е да повтаряме думи от миналото, а да създаваме дела за бъдещето. Имаме шанс да изградим държава, която не моли, а предлага. Държава, която не догонва, а води“, каза още Веселинов.

Със свои изпълнения ансамбълът за народни песни и танци „Граовска младост“ поздрави присъстващите.