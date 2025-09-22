Подробно търсене

На 22 септември 1908 година България се изправя пред Европа като независима държава, каза кметът на Монтана

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Кметът на Монтана Златко Живков поздрави граждани и гости на града за празника и се хвана с тях на хоро Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Монтана,  
22.09.2025 13:08
 (БТА)

Датата 22 септември 1908 година е едно от най-светлите в нашата история. Тогава България се изпратя пред европейския елит като независима държава с равноправни договори с другите, каза в приветствието си към гражданите на Монтана кметът Златко Живков, който е историк по образование.

Живков припомни, че след Освобождението от 1878 година България е разпокъсана от Берлинския конгрес, а Съединението от 1885 година е първата стъпка за обединението. Втората е обявяването на независимостта на 22 септември 1908 година. В периода 1903-1910 година България преживява бурно икономическо развитие и става най-силната държава на Балканите. Въпреки това, до 1908 година България не е третирана като независима и равноправна държава. С акта на обявяването на независимостта от Османската империя във Велико Търново на 22 септември 1908 година ние излизаме като равноправни пред другите държави и народи, посочи кметът на Монтана.

В годините назад тази дата не винаги е отбелязвана подобаващо, може би заради участието на Фердинанд, който от тази дата става от княз цар. И днес за някои хора 22 септември е просто лист от календара и почивен ден, но тази дата трябва да се помни и да се отбелязва като другите национални празници, защото историята трябва да се помни, каза Златко Живков.

По повод празника концерт на централния площад „Жеравица“ в Монтана изнесе народната певица Светла Дукатева, която представи песни от родопския край. На сцената до нея бяха игрохорците от представителен танцов ансамбъл „Младост“-Монтана. На площада се извиха дълги кръшни хора, на които се хванаха много граждани и гости на града.

/РИ/

