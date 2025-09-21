Важно да съхраняваме паметта за славните моменти от нашата история, каза председателят на парламента Наталия Киселова в Генерал Тошево

Важно да съхраняваме паметта за славните моменти от нашата история и имената на храбрите воини, участвали във войните за обединение на Родината. Това каза в Генерал Тошево председателят на Народното събрание Наталия Киселова, съобщиха от пресцентъра на парламента. Тя поднесе цветя на паметника на генерал Стефан Тошев, който е участвал в Първата световна война.

През октомври се отбелязват 101 години от смъртта на генерал Стефан Тошев. От септември 1915 г. до декември 1916 г. генерал Тошев командва Трета българска армия, която воюва на Добруджанския фронт, посочиха от пресцентъра. Под негово ръководство става атакуването и превземането на Тутраканската крепост през септември 1916 г. Генерал Тошев е автор на няколко книги.

Председателят на парламента се срещна с кмета на общината и разговаря с жители на града, които ѝ връчиха подписка с 466 подписа в подкрепа на рехабилитацията на републиканската пътна мрежа на територията на общината в отсечката Генерал Тошево – КПП "Кардам", съобщиха още от парламентарния пресцентър.

Гражданите настояха още да се изгради кръгово движение на републикански път на отсечката Генерал Тошево – Балчик до кръстовището с отсечката от Добрич до село Малина. Жителите на града подчертаха също, че на плодородните земи на Добруджа не бива да се изграждат ветроенергийни паркове.

Наталия Киселова заяви, че проблемите на малките общини не трябва да бъдат пренебрегвани и трябва да се подобряват условията за живот и работа в малките населени места.

По-рано днес Наталия Киселова посети и Балчик. Тя коментира, че основният приоритет за тази парламентрана сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 година.