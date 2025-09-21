Детска площадка за над 54 000 лева е изградена в боляровското село Мамарчево

Изцяло нова детска площадка беше открита днес в боляровското село Мамарчево (област Ямбол). В нея са инвестирани над 54 000 лева, като изграждането ѝ е по стратегията „Местна инициативна група „Елхово – Болярово”, съобщиха от пресцентъра на Община Болярово.

В откриването на детското съоръжение са участвали кметът на Болярово Христо Христов, зам.-кметът Нина Терзиева и кметът на Мамарчево Марчо Добрев.

Детската площадка е част от няколко обекта, в които са инвестирани общо 450 000 лева по МИГ „Елхово – Болярово”. Сред тях са още ремонт на площадното пространство в село Стефан Караджово, фитнес зала и благоустрояване на междублокови пространства в град Болярово, както и още една детска площадка в с. Попово, допълват от местната администрация.