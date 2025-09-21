Предложение за удостояване на инженер Александър Петров със званието „Почетен гражданин на Ямбол” е внесено в Общинския съвет

Предложение за удостояване посмъртно на инженер Александър Петров (1945-2024) със званието „Почетен гражданин на Ямбол” е внесено за утвърждаване от Общинския съвет (ОбС). Това ще бъде израз и оценка за изключителния принос и заслуги на човека, гражданина и професионалиста, свързал своята професионална и обществена дейност с град Ямбол, се посочва в мотивите на председателя на ОбС Антон Шиков, публикувани на уебстраницата на Общината.

Като проектант и конструктор, инж. Александър Петров има принос при строителството на жилищни комплекси в града. Сред тях са ж.к. „Златен рог”, „Георги Бенковски”, „Васил Левски”, също и многофамилни жилищни сгради по ул. „Крали Марко” и др.

Във времето, когато е бил директор на проектантската организация в Ямбол, под негово ръководство са реализирани редица обществени обекти като Художествената галерия „Жорж Папазов”, сградата на Областната управа, извършена е реконструкция на коритото на река Тунджа и др.

След промените от 1989 г., инж. Петров развива дейността си чрез частни фирми, като през годините е автор на проекти за ремонт на множество социални и образователни институции в града, се посочва още в мотивите на вносителя.

Предложението е постъпило от местните представителства на Камарата на строителите в България, Камарата на строителите ветерани и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. То е подкрепено още от териториалната организация на Научно-техническите съюзи, Ямболската търговско-промишлена палата и Дружеството на писателите в Ямбол.

Удостояването на инж. Александър Петров с най-високо отличие на града следва да бъде утвърдено с решение на Общинския съвет на насроченото за 25 септември редовно заседание.

През юни т. г., по повод празника на града – Свети Дух, със званието „Почетен гражданин на Ямбол” беше удостоена Елена Дойчева – директор на Държавния куклен театър „Георги Митев“.