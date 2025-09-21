Подробно търсене

Пострадалата при тежка катастрофа на бул. "Драган Цанков", при която загинаха двама души, е със сериозна опасност за живота, съобщиха от болница ИСУЛ

София Господинова
БТА, София (21 септември 2025) Тежка катастрофа с двама загинали е станала на булевард „Драган Цанков“ в София. Произшествието е станало в района на Телевизионната кула. На мястото присъстват екипи на "Спешна помощ" и на полицията. Снимка: Милена Стойкова/БТА (КН)
София,  
21.09.2025 14:47
 (БТА)

Пострадалата при тежката катастрофа, която стана по-рано днес на бул. "Драган Цанков" в София, е със сериозна опасност за живота, съобщи на брифинг д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болница ИСУЛ.

Става въпрос за 18- годишно момиче в тежко общо състояние. Беше въведена в шокова зала, стабилизирана е, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, каза д-р Иванова.

Направен е скенер на глава, на цяло тяло, консултирана е със специалисти. 

Двама души загинаха при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес. Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора. Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха за БТА от Спешна помощ. 

Към 16:04 на 21.09.2025 Новините от днес

