Тържествено в "Двореца" бе отбелязана 85-годишнина от възвръщането на Балчик и Южна Добруджа в пределите на България

В Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ в Балчик отбелязаха тържествено 85 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България и влизането на Българската армия в града след подписването на Крайовската спогодба от 7 септември 1940 година.

Временно изпълняващата длъжността директор на „Двореца“ Галина Миткова, отбеляза, че днешното събитие е плод на съвместния труд на трите институции – Културен център „Двореца“, Университетска ботаническа градина – Балчик и Историческия музей в Белия град. „Обединихме усилията си в името на паметта, националното единство и опазването на културното наследство“, каза още Миткова.

На празника присъства и председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя посочи, че преди 85 години към България се връщат територии, населени с българи. „Това е акт, който българската дипломация успява да постигне по един тих и доста категоричен начин. Поправят се несправедливости от Берлинския и Ньйоския договор. Поправят се несправедливости от Междусъюзническата и Първата световна война. Оттогава до днес Балчик участва не само в територията на България, но и в културния календар. Всеки един от нас се е възхищавал на прекрасните градини тук и се е мъчил да си представи какво си е мислила кралицата, когато наблюдава морето. Тези красоти имат нужда от много любов. Туристите, които идват и се завръщат, омаяни от аромата и от гледката, си пожелават нещо, сядайки на каменния трон. Те са най-добрият атестат за вашите грижи“, каза още Киселова. Тя пожела здраве на работещите в трите културни института. „Пожелавам Ви тези Ваши усилия да бъдат възнаграждавани занапред. Онова, което дипломацията е постигнала, да продължава да постига“, посочи още председателят на Народното събрание.

„Ние свеждаме глави пред паметта на онези, които страдаха и загиваха, за да сме свободни ние. Скланяме глави и пред поетите и учителите, които пазеха българското слово. Прекланяме се и пред воините, които проливаха кръвта си по добруджанските полета. Нека не забравяме, че свободата не е даденост“, каза и директорът на Историческия музей в Балчик Радостина Енчева.

Празникът продължи с музикално-поетичен спектакъл на децата от театрална студия „Зорница“ към читалище „Йордан Йовков – 1870“ - Добрич с ръководител Ема Георгиева и Духов оркестър – Добрич. Спектакълът бе с акцент за участието и приноса на поетесата Дора Габе, известна като Добруджанката, за разгласяването на неволите на населението от Добруджа под румънска окупация и освобождаването на Южна Добруджа. Тя влиза в Добруджа заедно с българската войска.

Бяха направени и живи снимки с участието на курсанти от Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" - Варна и ученици и училище "Св.св. Кирил и Методий" в Балчик в облекла от 1940 година.

В Историческия музей в Балчик бе представено и учебното помагало „Освобождението“, посветено на годишнината.

Гости на празника бяха Областният управител на Варна Андрияна Андреева, народните представители Ертен Анисова и Свилен Трифонов, генералният директор на Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев и генералният директор на Информационната агенция „Арменпрес“ Нарине Назарян.