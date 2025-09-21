В Чепеларе почетоха паметта на Капитан Петко войвода по време на Националните хайдушки празници. Събитието започна тази сутрин пред паметника на войводата – борец за свободата на българите. Десетки жители и гости на града се събраха да отдадат заслужена почит към делото на революционера и неговата чета.

И тази година се събираме пред паметника на Капитан Петко войвода, за да изразим дълбоката почит към Петко Киряков и неговата вярна чета – смели и саможертвени хайдути, оставили ни в наследство пример за всеотдайност, равенство и безкрайна преданост, каза в словото си Боран Хаджиев – кмет на Чепеларе. Той призова да се пази жива паметта на достойните българи и да се прекланяме пред техния подвиг, защото това ни прави единни и силни като народ.

Заместник-областният управител на Смолян Захари Сираков посочи, че Националните хайдушки празници „Капитан Петко войвода“ за поредна година превръщат Чепеларе в център на родолюбие и традиции, които са достоен начин да отдадем почит към една от най-ярките личности, отдали живота си за освобождението на Родопите и България.

Сдружение „Родопски хайдути“, съвместно с НЧ „Родопска искра – 1880“, направиха възстановка на посрещане на Войводата, която пренесе публиката в историческите времена на 1895 година, когато Петко Киряков пристига за втори път в Чепеларе, за да се види с със стари негови съратници-родопчани. Тази година бе пресъздадена срещата на Капитан Петко войвода с едно смело момче, което два пъти преминава границата на Рожен, за да занесе писмо до съратниците му в тогавашното село Устово, настоящ квартал на Смолян.

След възстановката тържественото шествие тръгна от паметника до площад „Олимпийски“, предвождано от гайдарски състав с ръководител Петър Янев и блок знаменосци – ученици от ПГ СГСТ „Н. Й. Вапцаров“.

Сред гостите на празника бяха Иво Бобев, чиято майка е първа братовчедка по майчина линия на Петко Киряков и Красимир Премянов – председател на Съюза на Тракийските дружества в България.