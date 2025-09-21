Подробно търсене

Двама души са загинали при тежката катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София днес

София Господинова
Двама души са загинали при тежката катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София днес
Двама души са загинали при тежката катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София днес
БТА, София (21 септември 2025) Тежка катастрофа с двама загинали е станала на булевард „Драган Цанков“ в София. Произшествието е станало в района на Телевизионната кула. На мястото присъстват екипи на "Спешна помощ" и на полицията. Снимка: Милена Стойкова/БТА (КН)
София,  
21.09.2025 13:18
 (БТА)

Двама души са загинали при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки. 

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора. Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха за БТА от Спешна помощ. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ. 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:34 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация