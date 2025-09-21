Двама души са загинали при тежката катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София днес

site.btaДвама души са загинали при тежката катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София днес
Двама души са загинали при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" днес, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.
Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.
Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора. Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха за БТА от Спешна помощ. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ.
