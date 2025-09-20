За трета поредна седмица администрация и доброволци се включиха в екоинициатива и почистиха старозагорския квартал „Самара 3“

За трета поредна седмица Община Стара Загора проведе инициативата "Красиви квартали". Тази седмица администрация и доброволци направиха акцията в старозагорския квартал "Самара 3".

В нея участваха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и всички заместник-кметове, които, заедно с още служители от администрацията и доброволци, почистиха прилежащите територии към жилищните сгради, междублоковите пространства, паркинги, детски и спортни площадки.

Пред присъстващите Живко Тодоров призова всички старозагорци да пазят чистотата навсякъде, за да е приятно, когато се разхождаме по улици и през парковете. „Може някъде да има останали строителни материали, те ще се премахнат, ще почистим и градинките. След това за два-три дни ще се измие изцяло кварталът и ще стане още по-хубаво място за живеене. Когато хората видят, че е чисто, ще имат желание да поддържат повече“, каза Живко Тодоров.

Днешната акция е част от екоинициативата на Община Стара Загора „Красиви квартали“. Целта на поредицата подобни инициативи е не само да бъде чисто в кварталите, но и общността да е сплотена и нетолерантна към последващо замърсяване, посочиха от администрацията.

За всички желаещи да подобрят средата в квартала бяха осигурени чували и ръкавици за събиране на отпадъците, както и пункт за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и едрогабаритен отпадък.

Началото на начинанието „Красиви квартали“ бе дадено на 6 септември от кмета Живко Тодоров с почистването на реконструирания квартал „Три чучура – юг“ и ще обхване целия град.