Нормален е трафикът по граничните пунктове и преходи, съобщиха от „Гранична полиция“

Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 часа.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, припомнят от „Гранична полиция“. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

По границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Нормален е трафикът по всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.