Овладян е пожарът, възникнал селата Старосел и Паничери, изгорели са над 600 дка изоставени лозя

Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Официални актове, снимка: РД ПБЗН - Пловдив
Старосел,  
20.09.2025 01:25
 (БТА)

Овладян е пожарът възникнал между селата Старосел и Паничери. Изгорели са над 600 дка изоставени лозя, съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

В следобедните часове на вчерашния ден възникна пожар между селата Старосел и Паничери. Огънят засегна над 600 дка изоставени лозя.

В битката с огнената стихия се включиха  9 пожарни автомобила с огнеборци от службите в Хисаря, Карлово, Пловдив и Стамболийски, булдозер на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv , два пожарни автомобила на Доброволно Формирование  Хисаря и Доброволно формирование  "Национален отряд за реакция при бедствия" (ДФ НОРБ), трактори и водоноски на местни земеделски производители, водоноски на Община Хисаря и доброволци.

Към този час пожарът е овладян, но  все още се работи по направата на просека и осигуряване на достъп във вътрешността на масива за доизгасяване на последни огнища.

На терен остават 5 дежурни екипа до пълното му погасяване.

БТА припомня, че заради пожара временно движението по пътя между селата Паничери и Старосел бе ограничено

/ПЙ/

Към 01:45 на 20.09.2025 Новините от днес

