Овладян е пожарът, възникнал селата Старосел и Паничери, изгорели са над 600 дка изоставени лозя

Овладян е пожарът възникнал между селата Старосел и Паничери. Изгорели са над 600 дка изоставени лозя, съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.
В следобедните часове на вчерашния ден възникна пожар между селата Старосел и Паничери. Огънят засегна над 600 дка изоставени лозя.
В битката с огнената стихия се включиха 9 пожарни автомобила с огнеборци от службите в Хисаря, Карлово, Пловдив и Стамболийски, булдозер на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv , два пожарни автомобила на Доброволно Формирование Хисаря и Доброволно формирование "Национален отряд за реакция при бедствия" (ДФ НОРБ), трактори и водоноски на местни земеделски производители, водоноски на Община Хисаря и доброволци.
Към този час пожарът е овладян, но все още се работи по направата на просека и осигуряване на достъп във вътрешността на масива за доизгасяване на последни огнища.
На терен остават 5 дежурни екипа до пълното му погасяване.
БТА припомня, че заради пожара временно движението по пътя между селата Паничери и Старосел бе ограничено.
