Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Временно движението по пътя между селата Паничери и Старосел е ограничено заради пожар
Снимка: Община Хисаря
Старосел ,  
19.09.2025 20:49
Временно движението по път III-6061 в участъка Паничери – Старосел, в област Пловдив, е ограничено поради пожар до пътното платно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите изчакват на място. 

За БТА началникът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар Васил Димов съобщи, че към мястото са изпратени девет екипа на дирекцията и на по-късен етап може да даде повече информация. 

Няма опасност за село Старосел, тъй като огънят се е насочил към село Паничери, съобщи кметът на Старосел Матея Гудев. В района има силно задимяване. 

Пътна полиция също са на място.

