Евентуален бъдещ политически проект на Румен Радев ще помогне за изчистването от паразитни организации, каза Костадин Костадинов

Евентуален бъдещ политически проект на президента Румен Радев ще помогне за изчистването на политическия пейзаж от доста паразитни политически организации като БСП и „Има такъв народ”. Партиите „Величие” и МЕЧ също са „пътници” в политически смисъл. Това каза пред журналисти лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов преди среща със симпатизанти в Стралджа (Ямболско). Според него подобен проект няма да доведе до отлив на симпатизанти от неговата формация.

Нашите избиратели са интелигентни и паметливи хора. Те помнят колко пъти, за съжаление, българският президент е заставал срещу „Възраждане”, коментира Костадинов. „Достатъчно е да споменем, че той отказа да свика референдум тогава, когато 604 хиляди българи го искаха, че той създаде „Продължаваме промяната”, че той вкара Николай Денков, Асен Василев и Кирил Петков в политиката. Той създаде една друга партия, която влезе за малко в парламента – „Български възход” на Стефан Янев, която доста безславно се провали”, посочи още Костадинов.

По повод коментари на лидера на „ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по темата с безводието, Костадин Костадинов каза: „Делян Пеевски трябва да влезе в затвора, нека да го кажем директно. А по отношение на идеи за води, ще ви припомня, че по наше предложение беше създадена една извънредна комисия по безводието, в която неговите депутати не взеха никакво участие. Какво да говорим повече”.