Движението в участък на АМ "Хемус" в област Ловеч ще бъде ограничено на 27 септември за полагане на маркировка

За полагане на маркировка ще се променя организацията на движение между 78-ми и 87-ми км на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в област Ловеч на 27 септември (събота). Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Предвидените дейности за неделя - 21 септември, ще се изпълняват през следващата седмица поради очаквания интензивен трафик за трите и почивни дни за Деня на Независимостта.

Полагането на маркировка ще се извършва на 27 септември, между 8:00 ч. и 18:00 ч., и временно ще бъде ограничено движението в двете посоки на магистралата. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут: от пътна връзка „Прелог“ по път I-3 до пътната връзка с път I-4 при 87-и км при „Боаза“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.