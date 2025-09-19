Рентгенолозите в Университетска болница „Канев“ ще откриват и по-фини фрактури с помощта на изкуствен интелект

Сертифицирана европейска система с изкуствен интелект ще подпомага работата на рентгенолозите в отделението по образна диагностика на Университетска болница „Канев“. Това съобщи Стела Кръстева от отдел „Връзки с обществеността“ в лечебното заведение.

Тя добави, че системата е разработена от френската компания AZmed и „Канев“ е първата болница в Северна България, която я внедрява.

„Изкуственият интелект не замества рентгенолога, но е като втори чифт очи, които никога не се уморяват“, казва д-р Ивелин Васков, началник на отделението по образна диагностика.

„Софтуерът автоматично анализира рентгенови изображения и маркира области със съмнителни находки, като насочва вниманието на лекаря към потенциални проблеми. Най-голямата полза на тази технология е при спешни пациенти с травми – хора, постъпили след катастрофи, падания или спортни инциденти. Изкуственият интелект е особено ефективен при откриването на фини, трудно забележими фрактури, които понякога могат да останат незабелязани при първоначалния преглед“, отбелязаха още от лечебното заведение.

За пациентите това означава по-бързо разчитане на снимките, особено в спешните дежурства, по-нисък риск от пропуски и по-голяма сигурност, че всяко изображение е проверено два пъти – от лекар и от изкуствен интелект.