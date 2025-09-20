Граждани ще могат да посетят обектите на територията на Военна академия „Г. С. Раковски“ и да се запознаят с историята ѝ

Граждани ще могат да се запознаят с историята на Военна академия „Г. С. Раковски“ и да посетят обектите на територията ѝ, която е със статут на групов паметник на културата. Това съобщиха от пресцентъра на учебното заведение, като уточниха, че дните на отворените врати са днес и утре.

Ще бъдат организирани групови турове с водещи военни историци, които ще запознаят посетителите с историята на Академията, по маршрут: Паметник на полковник Борис Дрангов – Алея на победите – Учебен корпус – Пространство на паметта пред зала „Тържествена“ – Параклис „Свети Архангели“ – Паметникът на Георги Раковски – Колоната на випуските – Комплекс „Царски зали“.

Инициативата е в рамките на Европейските дни на наследството, които тази година са на тема „Архитектурно наследство: прозорци към миналото, врати към бъдещето“. Дните на отворените врати са от 10:00 ч. до 16:00 ч., а последният тур е с начало 15:00 ч.

Учебният корпус е изграден през 1888 - 1894 г. по проект на главния архитект на София чехът Антонин Колар. Фасадата на корпуса наподобява старинна крепост с арковидни прозорци и сводове, а върху корнизите на покрива са изградени архитектурни военни мотиви във формата на бойни кули, информират от Академията.

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото висше военно училище в България. Създадена е със закон на 1 март 1912 г., приет от 15-ото Народно събрание.