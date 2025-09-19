Подробно търсене

Броят на сключените граждански бракове в Монтана се е увеличил през тази година

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
От началото на годината в Монтанско е имало 35 пищни сватби с роднинини гости в ресторант/на снимката/ и 62 в тексен семеен кръг. Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков, архив
Монтана,  
19.09.2025 17:32
 (БТА)

От началото на тази година до 31 август в община Монтана са сключени 97 граждански брака при 90 брака за същия период на миналата година, съобщи пред журналисти управителят на общинската фирма „Обреден дом“ Венка Дикова.

В празнични и почивни дни са сключени 35 от браковете, като за тези бракове е имало пищно тържество в ресторант. В останалите 62 случая младоженците са сключили своя брак в работен ден без да има сериозно празненство и много гости, а само най-близки роднини в тесен кръг. В съботни и неделни дни тържествата са били в сградата на Младежкия дом в Монтана, а в останалите дни – в залата на Обредния дом в града.

Първата сватба за годината е била на 24 януари. На празника Свети Валентин на 14 февруари е имало две сватби, едната от които е била в дома на младоженците.

През годината четирима мъже от Монтана са си взели за булки жени от други държави – монтански снахи са станали гражданки на Северна Македония, на Румъния, на Германия и на Латвия. Най-голямата разлика между младоженците е била 25 години – във вярност са се врекли 51-годишният Недко и 26-годишната Памела от Монтана.

 

/ТНП/

