Концепция за интегрирани териториални инвестиции ще бъде обсъдена публично в Чипровци и Берковица

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада“ ще бъде обсъдена публично в Чипровци и Берковица на 23 септември, съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) в Монтана.

Общественото обсъждане в Чипровци ще започне от 11:00 часа в залата на Община Чипровци, а в Берковица – от 14:00 часа в залата на Община Берковица.

Концепцията обединява усилията на общините Монтана, Враца, Берковица и Чипровци и Многопрофилната болница за активно лечение в Берковица за съвместно териториално развитие чрез подобряване на социалната, образователната и екологичната инфраструктура, придружено с подходящи дейности в сферата на образованието и интеграцията.

Община Чипровци предвижда инвестиции за 8,4 милиона лева за създаване на две нови социални услуги от резидентен тип – за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в село Белимел и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни грижи в село Железна. Предвидено е още и укрепване на активна свлачищна зона в град Чипровци с цел опазване на населението и устойчивост на транспортната достъпност в селските райони.

Община Берковица планира дейности за четири милиона лева за осъществяване на цялостна модернизация на общинската болница, включително осъвременяване на лечебната база и подобряване на условията за работа на медицинския персонал, а също и изграждане на три здравни кабинета в села с ограничен достъп до здравни услуги в Боровци, Замфирово и Гаганица.

Цялата концепция е на обща стойност 53,32 млн. лева. Водещ кандидат по нея е Община Монтана, а партньори са общините Враца, Берковица и Чипровци.

Обществените обсъждания на преминалите етапа на административно съответствие и допустимост концепции за интегрирани териториални инвестиции дават възможност на кандидатите и партньорите да представят и защитят пред широката общественост проектните идеи, залегнали в подадената от тях концепция. Присъстващите могат да задават въпроси относно предвидените дейности, както и да изразят своята подкрепа, възражения и/или препоръки чрез попълване на анкетна карта.

Повече информация, включително презентациите на концепциите и линк към онлайн анкетите за гласуване, можете да намерите на Фейсбук страницата на ОИЦ – Монтана, на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове eufunds.bg, както и на страницата на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 bgregio.eu.

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати до 29 септември на електронната поща на ОИЦ – Монтана, Звено за публични консултации към РСР на СЗР: oic@montana.bg.