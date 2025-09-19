Екоинспекцията в Пловдив проверява сигнали за нерламетирани сметища в общините Стамболийски и Родопи

Екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив проверяват постъпили жалби и сигнали за нерегламентирани сметища и загробване на отпадъци в общините Стамболийски и Родопи, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

Първият екип, съвместно с представители на община Стамболийски, проверява терен в землището на село Йоаким Груево, разположен в непосредствена близост до коритото на река Въча. На място е установено нерегламентирано изхвърляне на купчини с отпадъци на площ 2-3 дка, за което на кмета на общината са дадени предписания за почистване.

Вторият екип на РИОСВ – Пловдив проверява в землището на село Цалапица, община Родопи. Там е констатирано голямо нерегламентирано сметище, разположено върху частни имоти (лозя) в непосредствена близост до пътя Пловдив – Пазарджик. Установено е, че на терена има големи изкопи, в които вероятно се загробват отпадъци. Проверката е съвместна с представители на Икономическа полиция и Община Родопи. От страна на кмета на община Родопи вече е дадено предписание на собствениците за почистване, както и е поискано засилено полицейско присъствие от Районното управление на МВР в Стамболийски с цел предотвратяване на допълнително замърсяване.

РИОСВ – Пловдив предприема всички необходими действия в рамките на правомощия си за преустановяване на замърсяването и за поемане на отговорност от нарушителите. За резултатите от предприетите мерки обществеността ще бъде своевременно информирана, допълниха от екоинспекцията.

БТА припомня, че през юли бе установено нерегламентирано депониране на отпадъци в землището на с. Белащица, община Родопи, в близост до Околовръстния път на Пловдив.