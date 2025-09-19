Подробно търсене

КНСБ отчита надценка от над 50 процента спрямо борсовата цена за някои от основните хранителни продукти

Борислава Бибиновска
КНСБ отчита надценка от над 50 процента спрямо борсовата цена за някои от основните хранителни продукти
КНСБ отчита надценка от над 50 процента спрямо борсовата цена за някои от основните хранителни продукти
БТА, София (23 юли 2025) В Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) представят резултатите от традиционното наблюдение на потребителските цени и Заплатата за издръжка за второто тримесечие на 2025 г. На снимката: президентът на КНСБ Пламен Димитров (вдясно).Снимка: Йоана Христова/БТА (БТ)
София ,  
19.09.2025 12:59
 (БТА)

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отчита продължаваща разлика между цената на дребно и на едро на част от някои хранителни стоки. Установява се „типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница за август 2025 г. Данните бяха представени днес.

При множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, отчитат от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната, сочат още данните.

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 по-скъпи в търговските вериги отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:29 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация