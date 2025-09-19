КНСБ отчита надценка от над 50 процента спрямо борсовата цена за някои от основните хранителни продукти

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отчита продължаваща разлика между цената на дребно и на едро на част от някои хранителни стоки. Установява се „типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница за август 2025 г. Данните бяха представени днес.

При множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, отчитат от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната, сочат още данните.

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 по-скъпи в търговските вериги отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини.