Предложените законодателни промени относно службите за сигурност ще бъдат коментирани, когато минат през обсъждане в пленарна зала, каза премиерът

Предложените промени в законодателството относно службите за сигурност ще бъдат коментирани едва след като преминат през необходимите обсъждания в пленарната зала и съответните парламентарни комисии. Това заяви пред журналисти министър-председателят Росен Желязков в Созопол. Повод за коментара му са законодателни изменения, които бяха приети на първо четене във вътрешната парламентарна комисия и които предвиждат председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. Предложенията са на депутати от управляващата коалиция.

"В момента се коментира законодателно предложение, което не е преминало през залата. Нека видим дебата и резултата от него, преди да го обсъждаме в детайли“, допълни премиерът.

Той припомни, че още по време на управлението на Кирил Петков коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" е внесла предложение началниците на службите да се назначават от Министерския съвет по предложение на министър-председателя. "Това беше тяхна инициатива тогава – нека не се забравя“, подчерта Желязков.

По думите му текущите действия са част от съгласувателна процедура, като правителството е направило предложение до президента преди няколко дни. "Отговорът дойде чрез главния секретар – президентът не е съгласувал визираните кандидатури", добави премиерът.