Столичният район „Оборище“ започва „Открит урок по градска екология“ за ученици между 15 и 19 години

Столичният район „Оборище“ от днес започва проектът „Открит урок по градска екология“ за ученици между 15-19 години, съобщиха от пресцентъра на районната администрация.

Сред целите на проекта са стимулиране на гражданската активност и екологичната съзнателност у ученици между 15-19 години, както и изграждането у младите на трайни навици за разделяне на отпадъците с оглед на бъдещото им рециклиране, информират от пресцентъра.

В рамките на инициативата учениците ще имат възможност да посетят сепаратора за отпадъци на "Екопак" и да наблюдават процеса. По време на предвидените лекции и дискусии учениците ще имат възможност да задават въпроси за градската екология и ползите от от нея, да се запознаят със законодателната рамка и европейските директиви, както и с процеса на сортиране и рециклиране на опаковки, посочват от пресцентъра на район „Оборище“.

Също така проектът и съпътстващата го кампания ще дадат на учениците възможност и да се забавляват – чрез творческа работилница за произведения от отпадъци и конкурса за най-добрата творба.

Сред целите на проекта е и стимулиране интереса на учениците към различни екологични практики в градска среда като създаване на малък компостер в училищния двор (или класна стая) и демонстрация какво може и не може да се компостира, провеждане на „Зелен ден“ – без отпадъци в училище, създаване на зелени прегради срещу праховите частици и замърсяването на въздуха в училище.

Инициативата на район „Оборище“ беше подкрепена от програма „София – град на младите и активните“ на Столичната община, информират още от пресцентъра на районната администрация.