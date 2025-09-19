Историята на средновековния Търновград оживява в светлинно 3D мапинг шоу върху фасадата на галерия “Борис Денев“

Историята на средновековния Търновград оживява в светлинно 3D мапинг шоу върху фасадата на Художествената галерия “Борис Денев“, съобщиха организаторите от Община Велико Търново. На 21 септември, в навечерието на Деня на Независимостта, в 21:00 часа галерията ще се превърне в платно на художник, по което в синхрон десетки лазери, стотици лъчи и триизмерен мапинг ще разкажат историята за величието на Второто българско царство.

Прожектиран върху галерията и обхващащ Паметника на Асеневци и цялото пространство около него, спектакълът 3D Mapping Show „Царевград Търнов“ преплита история, архитектура, авторска музика, фойерверки и магични светлини, за да отведе зрителите през възхода на Асеневци, славата на средновековната столица както и моменти по пътя към българската независимост.

Триизмерният мапинг е мултимедийна техника, която прецизно „рисува“ светлина върху архитектурни форми. Всеки контур, прозорец и каменен детайл на сградата ще бъде използван като част от динамичния спектакъл. Спектакълът превръща стария град в своеобразен амфитеатър и позволява на жителите и гостите на старата столица да наблюдават светлинното шоу от всички точки, с изглед към паметника „Асеневци“. Шоуто е част от проявите, посветени на 117 години от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново.