Столична община тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на обществените поръчки

Един от поетите ангажименти от кмета на София Васил Терзиев е процесът по обществени поръчки в столицата да бъде максимално прозрачен и безпристрастен. В изпълнение на този ангажимент Столична община вече тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на обществените поръчки. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

На практика това означава, че подготвящите технически спецификации ще могат предварително да проверяват текстовете си за ограничаващи условия или неконкурентни изисквания. Намалява рискът от връщане на документи за поправки на по-късен етап и съкращава времето за възлагане. Инструментът автоматично открива проблемни текстове, изрази или параметри и насочва служителите към точните места за корекция.

В експерименталната версия вече са заложени приложимите закони и нормативи, свързани с обществените поръчки. Първите тестове показват отлични резултати. Следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и внедрен в работните процеси на общината.

"Разполагайки с такъв инструмент, ние не само улесняваме работата на екипите, но и даваме гаранция за по-качествени и конкурентни поръчки. Това ще доведе и до увеличаване на броя на нововъзложените проекти в полза на гражданите на София“, коментира кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

През октомври миналата година Столичната община започна пилотен проект за изкуствен интелект (ИИ), насочен към оптимизирането на управлението на финансирането по различни програми. Проектът е част от Програмата "Пясъчник за иновативни решения", която насърчава използването на нови технологии за подобряване на публичните услуги в София.