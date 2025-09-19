Гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз, каза Делян Пеевски

Подробно търсене

19.09.2025
Гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. „Виждате как оцелява това правителство – оцелява благодарение на мен, заради хората, не заради нещо друго“, заяви още той. Пеевски подчерта също, че никой не е по-готов за избори от него, но избори няма да има.

В отговор на критиката на Бойко Борисов Пеевски каза, че има дълг към хората да свърши работа и ще я свърши. Най-важното е днес Борисов да нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата, допълни лидерът на "ДПС - Ново начало". Очаквам да се отчетат какво правят и да си изпълняват задачите, защото хората нямат вода, каза Пеевски.

На въпрос на БТА „Какъв е планът Ви за „държавата с главно Д“, Пеевски отговори „ще го видите на практика, то се случва вече“. „Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната“, допълни той. Може да се каже, че „ДПС – Ново начало“ е единствената партия, която всеки ден е при хората, допълни той. Пеевски посочи още, че очаква същото и от другите.

 

