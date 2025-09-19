Гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз, каза Делян Пеевски

Гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. „Виждате как оцелява това правителство – оцелява благодарение на мен, заради хората, не заради нещо друго“, заяви още той. Пеевски подчерта също, че никой не е по-готов за избори от него, но избори няма да има.

В отговор на критиката на Бойко Борисов Пеевски каза, че има дълг към хората да свърши работа и ще я свърши. Най-важното е днес Борисов да нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата, допълни лидерът на "ДПС - Ново начало". Очаквам да се отчетат какво правят и да си изпълняват задачите, защото хората нямат вода, каза Пеевски.

На въпрос на БТА „Какъв е планът Ви за „държавата с главно Д“, Пеевски отговори „ще го видите на практика, то се случва вече“. „Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната“, допълни той. Може да се каже, че „ДПС – Ново начало“ е единствената партия, която всеки ден е при хората, допълни той. Пеевски посочи още, че очаква същото и от другите.