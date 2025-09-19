В Пловдив предстои строеж на нова сграда на Основно училище "Алеко Константинов"

В Пловдив предстои строеж на нова сграда на Основно училище (ОУ) „Алеко Константинов“, съобщи Владимир Темелков, заместник-кмет на града с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“, след като инспектира условията във втория адрес на училището, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Според зам.-кмета е смущаващо в какви условия децата трябва да използват т.нар. салон, защото няма нормален физкултурен салон. "Поехме ясен ангажимент – ще бъде изградена нова сграда за близо 100 деца, със спортна зала, съблекални и всички съвременни условия. Имаме индикации, че ще получим финансиране и до края на месеца, най-късно началото на октомври, ще обявим обществената поръчка,“ е казал Темелков, цитиран в съобщението. "Догодина ще има изцяло нова сграда, която ще отговаря на нуждите и мечтите на децата", е посочил заместник-кметът.

„Всички родители очакват физкултурен салон и актова зала. Имаме много тържества и изяви и подобна среда е изключително необходима. Благодарим и очакваме с нетърпение", е казала Марияна Найденова, директор на учебното заведение.

Решението е част от последователната политика на заместник-кмета Владимир Темелков, за който приоритет е Община Пловдив да инвестира в образователната инфраструктура, като създава модерни и сигурни условия за развитие на учениците, посочват още от общината.

БТА припомня, че само преди три дни в Пловдив кметът на града Костадин Димитров, заедно със зам.-кмета Владимир Темелков и кмета на район "Централен" Георги Стаменов, инспектираха ремонта на сградата на хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий", която е паметник на културата. След констатация от проверката там веднага е решен проблем със състоянието на дървените греди на подовите конструкции и са поръчани нови по модерна технология от Австрия, отговарящи на изискванията за паметник на културата.