Общо 22 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Общо 22 души са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 22 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 386 катастрофи, с 22 загинали и 444 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4892 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 308 души, а 6126 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 11 по- малко, загинали участници в движението, през 2025 г., съобщиха от МВР.