Общинският съвет в Трън се събира на извънредно заседание, за да гласува правилата за подпомагане на пострадалите при пожара от 26 юли

Правилата за реда и критериите за разпределяне на набраните средства по дарителската сметка на Община Трън в подкрепа на пострадалите след големия пожар от 26 юли в селата Рани луг, Насалевци и Слишовци ще бъдат гласувани на днешното извънредно заседание на Общинския съвет. Това съобщи за БТА председателят Милена Миланова. Сесията започва в 14:00 ч. в заседателната зала на общинска администрация.

Миланова коментира, че се е състояло и обществено обсъждане по темата, а на електронната поща на Общинския съвет са постъпили общо четири предложения от страна на граждани.

Председателката обясни още, че правилата за отпускането на помощите вече са обработени и допълнени, а след приемането им предстои да бъде назначена и комисия, която да започне разпределението на финансовите постъпления.