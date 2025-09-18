Творческа вечер събра в библиотеката в Разград близки, приятели и почитатели на поета Иван Дойнов

Творческа вечер събра в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград близки, приятели и почитатели на поета Иван Дойнов. Инициатори и символични домакини на литературната среща в отдел „Изкуство“ на културната институция бяха неговите синове Дойчин и Пламен Дойнови. Главният библиотекар Мила Маринова благодари на всички, приели поканата да присъстват на вечерта, посветена на книгите на Иван Дойнов – написани, издадени и четени. Тя изрази убеденост, че всеки един от присъстващите пази в сърцето и душата си свои спомени от срещите, разговорите, книгите, стиховете на поета Иван Дойнов. „Ние, работещите в библиотеката, пазим спомена за неговата енергична походка и оптимизъм, за зареждащата му енергия и ентусиазма, с който говореше за книгите, за творците и словото“, каза Маринова.

Синовете на поета изразиха също благодарност към присъстващите, че са уважили събитието. „Духът на баща ни съм сигурен, че е тук. Той е там, над нас, рее се и ако имаше възможност да каже нещо, щеше да каже много топли и хубави неща, но сега разчитам на това вие да ги кажете за него, когато говорим за поета и човека Иван Дойнов“, каза Дойчин Дойнов.

Проф. д.н. Пламен Дойнов отбеляза, че тази вечер не е помен, нито вечер на премиера на книги или просто литературно четене, а поглед към работата в архива и в библиотеката на покойния им баща. „Бихме искали едно от дискретните послания на вечерта да бъде това, че преди човек да бъде пишещ, преди да бъде поет, той трябва да бъде добър читател. И баща ни беше точно такъв, затова фокусът на вечерта е върху книгите на Иван Дойнов. Те са прозорците, през които гледаме към литературната му личност“, каза професорът.

Творческата среща продължи с разговор за творчеството и книгите на Иван Дойнов. „Той беше толкова отдаден на поезията. Живееше и се хранеше с нея“, сподели поетът Пламен Панчев. Дойчин Дойнов заяви, че в къщата, в която живеят, не помни дали като малки са имали мебели, но в това, че са имали библиотека е сигурен. „Да мислим за Иван Дойнов като голям читател. Българската културна среда има нужда от големи читатели като баща ни. Той винаги ни е бил за пример“, отбеляза проф. Дойнов. Той добави, че поетът Иван Дойнов винаги е бил човек на книгата, изцяло отдаден на краткото лирическо стихотворение. "Поезията на баща ни е диалогична, което е свързано с характера му на общуващ човек със стремеж да създава общности, това е сърцевината на поезията му. В голямата си част стиховете му са светли“, допълни Пламен Дойнов.

Присъстващите се потопиха в поетичния му свят с негови стихотворения, изпълнени от Мила Маринова и синовете му. Пред участниците в срещата чрез снимки оживяха и моменти от жизнения път на поета и човек Иван Дойнов. Прочетено беше и послание от Росица Чернокожева, асистент-доктор в Института за литература към Българската академия на науките за антологията, съставена от Иван Дойнов „Българският Танатос. Смъртта в българската поезия“.

В края на литературната вечер бе обявено, че проф. Пламен Дойнов дарява на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград по един екземпляр от общо 151 книги с българска художествена проза и драматургия (романи, повести, сборници с разкази и с пиеси), повечето от които са издадени между 2021-ва и 2025 г. „Това са книги в изключително запазен вид, които притежавам в домашната си библиотека и съм работил с тях като критик и изследовател. Вярвам, че те ще представляват интерес за вашите читатели, които се интересуват от нова художествена литература“, се обърна към ръководството на библиотеката проф. Пламен Дойнов.

Преди две години литературно-музикална вечер в памет на Иван Дойнов събра негови близки, приятели и почитатели в Художествената галерия в Разград. Поетичната среща беше организирана също от Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“.

Иван Дойнов е роден през 1938 г. в с. Веселец. Автор е на девет поетични книги и съставител на няколко антологии и поетични сборници. Съавтор е на антология „Лудогорие”, включваща осем тома, в които са събрани произведения на автори от Разград и Лудогорието. Беше дългогодишен редактор на регионалното издание „Светлик” във вестник „Екип 7”. Откривател е на много таланти, които днес са утвърдени автори. Разградският творец почина през декември 2022 година, на 84-годишна възраст, след кратко боледуване.