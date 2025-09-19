Подробно търсене

Петра Куртева
Премиерът Росен Желязков ще присъства на учение за противодействие на трансграничната престъпност по море в Созопол
Росен Желязков Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
Созопол,  
19.09.2025 07:01
 (БТА)

Mинистър-председателят Росен Желязков ще присъства на учение за противодействие на трансграничната престъпност по море на Главна дирекция „Гранична полиция“ в Созопол. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

На учението „Синя граница“ ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ за преследване и задържане на кораб-нарушител.

В началото на септември на територията на Пристанище Бургас се състоя съвместното учение "Аспарух 2025" с цел повишаване на готовността и координацията между институциите при възникване на морски инцидент и спасяване на бедстващи в открито море.

/РИ/

