Правителството продължава своята работа за стабилност в страната, каза премиерът Росен Желязков

Този вот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа за стабилност в страната и за партньорство с институциите в и извън България. Това каза премиерът Росен Желязков след гласуването на неуспешния пети поред вот на недоверие към кабинета.

Министерският съвет чу твърденията, чу доводите и аргументите на опозицията. Отговорихме ви с доводи и аргументи. Надявам се, че се е получил дебат и това е смисълът на парламентарния контрол, отбеляза премиерът.

Желязков посочи, че през последните няколко дни се е наблюдавала ескалация на общественото напрежение, провокирана с риторика от парламентарната и извънпарламентарна опозиция.

Целта беше създаването на привидна революционна ситуация, смята Желязков.