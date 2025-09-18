Подробно търсене

Правителството продължава своята работа за стабилност в страната, каза премиерът Росен Желязков

Иван Лазаров
Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
18.09.2025 17:16
Този вот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа за стабилност в страната и за партньорство с институциите в и извън България. Това каза премиерът Росен Желязков след гласуването на неуспешния пети поред вот на недоверие към кабинета. 

Министерският съвет чу твърденията, чу доводите и аргументите на опозицията. Отговорихме ви с доводи и аргументи. Надявам се, че се е получил дебат и това е смисълът на парламентарния контрол, отбеляза премиерът.

Желязков посочи, че през последните няколко дни се е наблюдавала ескалация на общественото напрежение, провокирана с риторика от парламентарната и извънпарламентарна опозиция. 

Целта беше създаването на привидна революционна ситуация, смята Желязков.  

