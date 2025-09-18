Общо 30 флакона райски газ са иззети от импровизирана дискотека на открито в училищен двор в Неделино

Общо 30 флакона с райски газ са иззети от импровизирана дискотека на открито в училищен двор в Неделино. Информацията потвърди за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Полицейската операция е извършена на 7 срещу 8 септември - след провеждането на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене в града. Диазотният оксид е открит зад бара, разпределен в 5 кашона с 30 флакона, с вместимост от по 600 грама. За случая не бе упоменато в полицейския бюлетин до днес.

В прокуратурата е изпратено уведомително писмо за започната проверка по случая, каза за БТА районният прокурор на Смолян Татяна Найденова. Тя допълни, че от наблюдаващия прокурор е разпоредена и втора проверка по Закона за съдебната власт по изпратен до държавното обвинение анонимен сигнал от хора, които твърдят, че са полицаи във връзка установено държане на райски газ.

Дискотеката е била организирана в двора на училището в Неделино, като теренът – общинска собственост, е нает от Антон Данаилов – управител на „Данаилов 97“ ЕООД, чиято фирма продава закуски и кафе, каза за БТА кметът на Неделино Боян Кехайов. През миналата година дружеството също е организирало открита дискотека в двора на училището. Във връзка с полицейската операция и откритото голямо количество райски газ Кехайов каза, че няма никаква информация.

Председателят на Общинския съвет в Неделино Веселин Кехайов ("ДПС - Ново начало") посочи за БТА, че се опитват да натопят сина му Даниел, който е бил барман в дискотеката, и който е сочен в анонимния сигнал за собственик на психоактивното вещество. „Той няма нищо общо с райския газ. Синът ми е приел да помогне на приятеля си за дискотеката и е получил заплащане за работа, която е извършил. Флаконите не са негови. Всичко е на политическа основа“, каза Веселин Кехайов.

Пред БТА съдържателят на дискотеката Антон Данаилов заяви, че той е собственик на кашоните с райски газ и ги е предал с протокол на полицията. „Мислех си да ги продавам, защото миналата година продавах свободно. Но сега, като ми казаха колко са големи глобите, се отказах и кашоните останаха неотворени“, допълни Данаилов.