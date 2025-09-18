Общинският съвет в Завет актуализира пет наредби във връзка със Закона за въвеждане на еврото

Общо пет наредби, касаещи дейността на общинската администрация, бяха актуализирани на днешното заседание на Общинския съвет в Завет. Съветниците единодушно подкрепиха предложенията на кмета Ахтер Велиев за привеждане на общинската нормативна база в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Велиев обясни, че стойностите, посочени в левове в текстовете на наредбите, ще бъдат превалутирани и закръглени съгласно законовите правила. Всички позовавания на „лев“ и неговите производни в общинските нормативни актове ще се заменят с „евро“ и неговите производни, считано от датата на въвеждане на еврото. Други промени по наредбите няма да има, подчерта кметът.

Актуализация според правилата на Закона за въвеждане на еврото ще претърпят наредбите за търговската дейност, за насърчаване на инвестициите с общинско значение, за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях, за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и за осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия.