Група с шест деца ще има в детска градина „Осми март“ в заветското село Сушево

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
18.09.2025 15:47
 (БТА)

Група с шест деца ще функционира през тази учебна година в детска градина „Осми март“ в заветското село Сушево. Решението за това беше взето на днешното заседание на Общинския съвет. Общинските съветниците утвърдиха списъка с маломерни и слети паралелки в пет училища, които ще се формират през учебната 2025/2026 г. В три от тях паралелките ще бъдат дофинансирани от общината. Исканията за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти, са от директорите на училищата в Сушево, Веселец и Острово, за общо 98 ученици. 

Заради недостиг на деца две маломерни паралелки са сформирани и в училището в Брестовене. Неблагоприятната демографска тенденция е "белязала" също Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Завет, като в пети „б“ клас ще е само от 16 ученици. За тези две училища не се налага дофинансиране, уточни вносителят на докладната кметът Ахтер Велиев. 

Той отбеляза, че осигуряването на равен достъп на всички деца и ученици до образователните услуги е приоритетната цел на общинската администрация. С утвърждаването на съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на учениците от малките населени места общинското ръководство цели да се осигури възможността да посещават местните училища, което ще гарантира безопасността им, както и спокойствието на родителите им.

