Община Завет закупи специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за общинското предприятие по чистота. С решение на Общинския съвет техниката беше предоставена на „Воден 2009“ за стопанисване и управление. Кметът обясни, че автомобилът е закупен със средства от месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по Закона за управление на отпадъците. Стойността му е близо 300 000 лв. Той ще се използва за събиране и извозване на отпадъци от Общинското предприятие „Воден 2009“ в Завет до регионалното депо в Разград. Остатъка от средствата от отчисленията е предвидено да бъдат вложени за закупуване на съдове за битови отпадъци.

Отчетът за изпълнение на програмата за опазване на околната среда и програмата за управление на отпадъците на Община Завет за 2024 година показва, че през миналата година до регионалното депо са извозени 3000 тона отпадъци.

По думите на кмета проблемът с отпадъците се разраства непрекъснато поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологична култура. Той допълни, че основният приоритет в програмата за управление на отпадъците, която е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда, е именно намаляване или ограничаване образуването на отпадъци.