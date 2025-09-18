Годишният план за приходната част на бюджета на Община Завет за шестмесечието е изпълнен на 31%

Годишният план за приходната част на бюджета на Община Завет за първите шест месеца на година е изпълнен на 31%. Общо събраната сума от местни дейности възлиза на 1 517 584 лв. при уточнен годишен план 4 895 856 лв., се посочва в информацията за актуализацията на бюджета, представена на заседанието на Общинския съвет от кмета Ахтер Велиев. Според предоставената информация изпълнението на приходите за държавни дейности към 30 юни е в размер на 5 527 510 лв. или 45,52%. Шестмесечният план за разходите за държавни дейности е изпълнен на 46%, а за местни дейности - на 31%. Планираният за 2025 г. бюджет възлиза на над 15 млн. лв., а изпълнението на приходите и разходите по бюджета през полугодието надвишава 7 млн. лв., се посочва още в отчета на кмета.

В отчета подробно е представена информация за приходите за делегирани от държавата дейности, приходите с местен характер, данъчните и неданъчни постъпления, взаимоотношенията с републиканския бюджет. Отчетени са и разходите на общината за изпълнение на проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

Данните от отчета сочат още, че размерът на просрочените вземания през отчетния период е 47 382 лв. Сумата е от несъбрани наем на земя, имущество, такси, наказателни постановления и др. Към края на юни общината няма просрочени задължения.

Освен тази докладна записка общинските съветници гласуваха единодушно и предложението на кмета Ахтер Велиев за актуализираните промени по плана на бюджета на общината за шестмесечието. Общинският съвет даде положително становище и за актуализиране на годишния бюджет, като промените бяха във връзка със закупуване на автомобил, обзавеждане и оборудване за Домашния социален патронаж и извършени инфраструктурни ремонти по проекти.