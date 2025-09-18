Районният съд във Варна остави в ареста обвиняем от Бургас за отглеждане и държане на марихуана

Районният съд във Варна остави в ареста 31-годишен мъж от Бургас, обвиняем за отглеждане на растения от рода на конопа и държане на високорисково наркотично вещество.

Според обвинението мъжът е отглеждал 90 растения от рода на конопа в села Драка, община Средец. Освен това е държал 336,730 грама марихуана.

Според съда на този етап са извършени достатъчно процесуални действия, разпитани са свидетели, назначени са експертизи, които дават основания да се направи категоричен извод, че мъжът е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Освен това, ако е с по-лека мярка за неотклонение, има риск да се укрие, или да извърши друго престъпление.

Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Мъжът бе задържан на 15 септември при акция на ГДБОП – Бургас. С разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство бе възложено на Районна прокуратура-Варна. Делото трябваше да бъде гледано в Районния съд в Средец, но след отвод на съдиите, Върховният касационен съд реши с него да бъде ангажиран Районният съд във Варна.