В област Шумен осигуреността с лекари е 34,2 на 10 000 души, с 12,6 пункта по-ниска от средната за страната към края на 2024 година

В област Шумен осигуреността с лекари е 34,2 на 10 000 души от населението, с 12,6 пункта по-ниска от средната за страната към края на 2024 г. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 6,2, а осигуреността с лекари по дентална медицина в област Шумен е 8,2 на 10 000 души от населението, съобщиха от Отдел "Статистически изследвания - Шумен" към Териториално статистическо бюро - Североизток.

Осигуреността с лекари в края на 2024 г. общо за страната е 46,8 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 12,1. Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25,1 до 80,3 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (80,3 на 10 000 души от населението), София (столица) (57,7), Пловдив (57,4) и Варна (52). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25,1 на 10 000 души от населението), Ямбол (29,3), Хасково и Разград (по 29,8).

В област Шумен разпределението на практикуващите лекари по възрастови групи и видове заведения показва, че най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (21,8%).

В структурата на лекарите по специалности в област Шумен най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 92, или 18% от всички лекари в областта. На второ място се нареждат практикуващите кардиология - 8,4%, следвани от хирургия - 6,1%, акушерство и гинекология - 5,7%, и нервни болести - 5,3%.

В края на 2024 г. на основен договор в лечебните и здравните заведения в област Шумен практикуват 511 лекари и 123 лекари по дентална медицина. Професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти са 976, като 673 (69%) от тях са медицински сестри. Работещият друг персонал с немедицинско образование е 885 души.

В заведенията за болнична помощ в областта практикуват 252 лекари, 5 фармацевти и 544 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти. В заведенията за извънболнична помощ на основен договор работят 234 лекари, 123 лекари по дентална медицина и 125 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти. В други лечебни и здравни заведения в областта на основен договор работят 25 лекари и 307 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти.

Към 31 декември 2024 г. разпределението на практикуващите лекари в област Шумен по пол е следното - мъжете са 224 (43,8%), а жените - 287 (56,2%).

В структурата на лекарите по възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 - 64 години - 184, или 36%. На второ място е групата на най-възрастните лекари (на 65 и повече години) - 157, или 30,7%. Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години, са 62, или 12,1%.

В края на 2024 г. в област Шумен функционират пет заведения за болнична помощ с 880 легла, заведенията за извънболнична помощ са 42 с 35 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 4, с 90 легла

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2023 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен не се променя, а броят на леглата се увеличава с 20, или с 2,3%.

Многопрофилните болници в област Шумен към 31 декември 2024 г. са две, с 475 легла. В тези заведения е съсредоточен 54% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта. Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2024 г. в област Шумен е 589,5 на 100 000 души от населението (870,9 за страната).

