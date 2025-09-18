Жители на „Горубляне“ протестираха пред сградата на районна администрация „Младост", искат оставката на зам.-кмета Никола Лютов

Жители на кв. „Горубляне“ протестираха пред сградата на районната администрация „Младост“, искат оставката на зам.-кмета на Столична община в направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Лютов каза, че в „Горубляне“ докато те са на власт няма да влезе нито един лев, а ние си плащаме данъците и то дебели данъци, искаме тези пари да се влагат в нашия квартал, а не в „Младост“, не в „Дружба“, не в „Панчарево“, каза за БТА председателят на инициативния комитет „Горубляне“ Стефан Димитров.

На 22 имаме протест на бул. „Цариградско шосе“ от 16:00 до 20:00 ч. Ще затворим целия булевард, както и ул. „Павел Красов“ в кв. „Горубляне“ и тогава също ще искаме оставката на Лютов, посочи той.



Сред исканията на протестиращите са още довършване на канализацията в „Горубляне“, незабавно започване на процедурите по проектиране на булевардите в подробен устройствен план (ПУП) „Горубляне запад“, изграждане на „Спортен парк Горубляне, изграждане на „Детска площадка Шиндра“.

Между "Младост" и „Горубляне“ са засипали бъдеща детска градина, част от детска градина, училище, корито на река, новите булеварди, каза Стефан Димитров.

Той разказа, че жителите на квартала са дарили собствена земя и са направили подробен устройствен план (ПУП) върху 1400 декара. На пешеходно разстояние дарихме земя за четири детски градини. Те са разпръснати из квартала, за да може да е удобно за всеки пеш да отиде да си заведе детето, за училище – 20 декара, посочи той.

На тази площ от 1400 декара сме направили четири булеварда, три от които са с по шест платна, като бул. „Александър Малинов“, единият е с четири платна, но оставено зелено по средата за екологичен транспорт за трамвай или нещо от този сорт, посочи той. Мислено е и сега в момента ни го засипват със строителни отпадъци и земни маси, каза Димитров.

Той посочи, че са сезирали службите, главния прокурор, ДАНС, СДВР, но досега обаждане са получили само от ДАНС и главния прокурор. От главния прокурор отговорът бил, че са предали случая на Районна прокуратура. Защото това, че дишаме мръсен въздух, това че засипват река, която през лятото, когато я засипват не е пълноводна, но пролет и есен тя е много пълноводна и ще залее "Горубляне". Това е въпрос на националната сигурност, коментира той.



Протестът бе охраняван от полицейски екипи.

