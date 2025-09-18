Подробно търсене

ОБНОВЕНА Полицай почина в София, прилошало му е, докато е бил на дежурство в района на сградата на парламента

Константин Костов
БТА
София,  
18.09.2025 10:54 | ОБНОВЕНА 18.09.2025 11:10
 (БТА)

Полицай почина в София, след като е отишъл на дежурство при сградата на Народното събрание, съобщиха за БТА от МВР.

Това се е случило рано сутринта. На полицейския служител му е прилошало, извикан е медицински екип, след това е бил откаран към болница "Пирогов", където е починал.

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 7:15 ч., като линейката е пристигнала на място в 7:20 ч., казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ - София. По първоначални данни мъжът е получил сърдечен арест. Медиците на място са извършили реанимационни дейности и са го транспортирали към лечебното заведение.     

/ТНП/

