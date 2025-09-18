Акция за Европейския ден без загинали на пътя и Седмицата на пътната безопасност организират БЧК и "Пътна полиция" в Русе

Акция за Европейския ден без загинали на пътя и Седмицата на пътната безопасност организират представители на Българския червен кръст (БЧК) и служители от сектор "Пътна полиция" в Областната дирекция на МВР в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че инициативата в района на изхода на Русе в посока София има за цел да повиши информираността и ангажираността на хората по темата за безопасното поведение на пътя. Това включва повишена концентрация и отговорност при участие в движението, спазване на правилата за движение по пътищата, културата на пътя и взаимното уважение между участниците в трафика, отбеляза още Малчева.

По време на акцията ще се раздават информационни материали и ще се провеждат кратки разговори с водачи и пътници относно превенцията на пътни инциденти. Представителите на БЧК ще напомнят и за значението на оказването на първа помощ при пътни произшествия. Съвместната инициатива цели не само повишаване на информираността, но и изграждане на по-отговорно отношение към безопасността на пътя – защото всяка спасена човешка живот има значение, съобщи още Малчева.

Дните на безопасност на пътя между 16 и 22 септември се организират за десета поредна година от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL. Мотото за тази е „Давайте пример!“. Вниманието е насочено към уязвимите участници в движението по пътищата – деца, пешеходци и водачи на двуколесни пътни превозни средства. За Ден без загинали на пътя е определен 18 септември. Целта е намаляване на броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия, като страните – членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция насочат усилията си към популяризиране на идеята поне за един ден да няма жертви по пътищата и улиците на Европа, информираха още от МВР.